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В лондонском метро произошел небольшой взрыв

«Интерфакс»
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Лондон. | ФОТО: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/PA Images

В метро Лондона на станции «Тауэр хилл» произошел несильный взрыв, который вызвал панику, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

По данным британской транспортной полиции, в вагоне загорелось перегревшееся устройство для подзарядки мобильного телефона, из-за чего началась паника и пострадали пять человек, в том числе женщины и дети.

Полицейские отмечают, что инцидент не вызывает каких-либо подозрений, однако на станции все же была проведена эвакуация.

15 сентября на станции лондонского метро «Парсонс грин» произошел взрыв, который был признан терактом. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. В результате пострадали 29 человек, большинство из них получили незначительные травмы. По делу об этом взрыве задержаны семь человек.

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