В лондонском метро произошел небольшой взрыв

По данным британской транспортной полиции, в вагоне загорелось перегревшееся устройство для подзарядки мобильного телефона, из-за чего началась паника и пострадали пять человек, в том числе женщины и дети.

.@BTP confirm #TowerHill small explosion on train is NOT suspicious. Believed to be caused by a mobile phone charger https://t.co/mtiGLVljko pic.twitter.com/oHVKbKe7IG — London Fire Brigade (@LondonFire) September 26, 2017

Полицейские отмечают, что инцидент не вызывает каких-либо подозрений, однако на станции все же была проведена эвакуация.

15 сентября на станции лондонского метро «Парсонс грин» произошел взрыв, который был признан терактом. В вагоне поезда сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. В результате пострадали 29 человек, большинство из них получили незначительные травмы. По делу об этом взрыве задержаны семь человек.