На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

В ходе работ будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной в 6,5 м, на стороне четных номеров домов появятся двухметровый тротуар и 15 мест для стоянки автомобилей, на проезжей части возникнут пороги, призванные умерить скорость и т.д. Проложена будет ливневая канализация, в порядок будут приведены сточные колодцы. Стоимость работ - около 1,2 миллиона евро. Дополнительно за счет Tallinna Vesi намечено продолжить канализационные трубы.

На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто. Жильцам окрестных домов подъезд к месту жительства будет обеспечиваться.

В следующем году планируется провести второй этап реконструкции улицы на участке между улицами Рахвакооли и Хундитубака.