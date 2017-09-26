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На улице Вабаыхукооли в Таллинне начинаются ремонтные работы

Rus.Postimees.ee
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Дорожные работы. Иллюстративное фото. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala

На 40-й неделе этого года начнется реконструкция улицы Вабаыхукооли на участке между улицами Козе и Рахвакооли, сообщает Таллиннский коммунальный департамент.

В ходе работ будет приведена в порядок двухрядная проезжая часть шириной в 6,5 м, на стороне четных номеров домов появятся двухметровый тротуар и 15 мест для стоянки автомобилей, на проезжей части возникнут пороги, призванные умерить скорость и т.д. Проложена будет ливневая канализация, в порядок будут приведены сточные колодцы. Стоимость работ -  около 1,2 миллиона евро.  Дополнительно за  счет Tallinna Vesi намечено продолжить канализационные трубы.

На время работ движение транспорта по улице будет перекрыто. Жильцам окрестных домов подъезд к месту жительства будет обеспечиваться.

В следующем году планируется провести второй этап реконструкции улицы на участке между улицами Рахвакооли и Хундитубака.

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