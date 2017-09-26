Фото: на улице Нису продается несколько двухкомнатных квартир. Какую выбрать?

У этой улицы в Пыхья-Таллинне есть свои поклонники: тихо, зелено, до моря недалеко, инфраструктура хороша. Есть тут и дома поновее, и старенькие деревянные. Но больше всего - четырехэтажных хрущевок.

1. Квартира на Нису, 34

Фото: KV.EE

Чистенькая хрущевочка площадью 39,5 квадратных метров с крошечной первозданной кухней, которую, надо полагать, новый хозяин захочет открыть в гостиную. Но это уж как повезет с хозяином. Деревянные полы, новые окна, приличный кафель в ванной с душевым уголком за веселенькой шторкой. Цена - 63 500 евро.

2. Еще две квартиры в том же доме

Про одну из них, на четвертом этаже, сказать нечего: фотографии большей частью не в фокусе. Зато цена - уже 65 000 евро. Третья же, судя по хорошим снимкам, ухожена и любима своими теперешними жильцами.

Фото: KV.EE

Интерьер несколько пестроват, но не вызывает большого протеста. В маленькой кухне - неплохая кухонная мебель и техника. Цена - 69 000 евро.

3. Квартира на Нису, 32

Фото: KV.EE

Про эту квартиру на первом этаже в объявлении сказано, что она реновирована. Возможно, если вынести из нее все диваны, то ремонт станет виден. Но пока она самая дешевая из соседних квартир, даже не претендующих на наличие современного ремонта. Цена - 57 500 евро.

4. Квартира на Нису, 30

Фото: KV.EE

Самая стильная и самая дорогая из квартир в своем классе на улице Нису. Тут, пожалуй, не к чему придраться. Человек, которого устраивает район, этаж и дизайн, скорее всего переплатит, чтобы только не возиться с ремонтом. Калькуляцию ремонта подобного уровня в состоянии сделать любой строитель-отделочник. Цена квартиры - 84 900 евро. И наверняка можно торговаться: рынок как-никак!