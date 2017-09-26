Министр нашел решение проблемы ядовитых яиц
26 сентября 2017 г., 16:37
Министр по делам сельской жизни Эстонии Тармо Тамм, принимающий участие во встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отметил, что проблему попадания в яйца ядовитого фипронила, можно решить с помощью международного сотрудничества.
«Поскольку эта тема является крайне важной, то мы обсуждали ее уже на неофициальной встрече министров сельского хозяйства стран ЕС, которая состоялась 5 сентября в Таллинне», - отметил он.
«Я считаю, что только содержательные открытые обсуждения и обмен информацией между государствами сделают нас ближе к решению проблемы», - отметил он.