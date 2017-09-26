Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Министр нашел решение проблемы ядовитых яиц

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Яйца. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Scanpix

Министр по делам сельской жизни Эстонии Тармо Тамм, принимающий участие во встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отметил, что проблему попадания в яйца ядовитого фипронила, можно решить с помощью международного сотрудничества.

«Поскольку эта тема является крайне важной, то мы обсуждали ее уже на неофициальной встрече министров сельского хозяйства стран ЕС, которая состоялась 5 сентября в Таллинне», - отметил он.

«Я считаю, что только содержательные открытые обсуждения и обмен информацией между государствами сделают нас ближе к решению проблемы», - отметил он.

Наверх