Елена Скульская: памятник Довлатову не должен быть трехмерной копией мертвого человека

Каким бы памятник ни был, думается, было бы замечательно, если бы вопрос о памятнике решался силами архитекторов, скульпторов и людей, которые понимают, что такое искусство, и понимают специфику нашего города, и еще друзей Довлатова, которые могли бы судить о том, какой памятник хотел бы для себя Довлатов, если бы он о нем мечтал. Можно было бы пригласить в жюри Екатерину Довлатову, дочь Сергея.

Есть традиция устанавливать подобие восковой скульптуры - Окуджава на Арбате, Никулин на Цветном бульваре, памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, то есть Василию Ливанову и Виталию Соломину, - мне кажется все-таки не слишком верной. Итог - музей восковых фигур, пусть выполненных в бронзе или другом металле. Я думаю, что памятник в идеале должен быть произведением искусства, а не трехмерной копией мертвого человека. Мне очень нравился проект памятника Бродскому, придуманный Владимиром Цивиным в Петербурге, к сожалению, неосуществленный - стела со стихами. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы памятник Довлатову, если он осуществится, вписался бы в архитектуру Таллинна, которую Довлатов так любил. Чтобы он не зиял, как чудовищный крест на площади Свободы, не символизирующий ничего, кроме надгробия.