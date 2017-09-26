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Петицию об отстранении россиян от Олимпиады подписали представители еще пяти стран

Sports.ee
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Олимпийские кольца. | ФОТО: Scanpix

Еще пять национальных антидопинговых агентств присоединились к призыву к Международному олимпийскому комитету (МОК) об отстранении сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщают в Facebook авторы петиции из Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), к их требованию присоединились Бельгия, Италия, Кения, Латвия и Люксембург, передает NEWSru.

Таким образом, общее количество стран, выступивших против участия РФ в Олимпиаде-2018, достигло 38.

Ранее документ подписали руководители антидопинговых организаций Австрии, Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии и других стран.

Накануне данную петицию поддержала Украина.

После публикации доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена некоторые члены iNADO в январе 2017 года уже требовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.

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