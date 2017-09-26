П.И. Филимонов. Ахиллес и черепаха (и русьский язык)

Не муниципальными выборами едиными, да и вообще не только политическими страстями и экономическими глупостями живут колумнисты. Случилось мне на прошлой неделе на целых шесть дней погрузиться в жизнь украинского города Луцка. Город – центр Волынской области, самый что ни на есть западный запад, на самой границе с Польшей. Что меня туда привело – не является предметом обсуждения данной заметки. Пусть это будет, если хотите микроскопический уютный травеложек.

Скажу сразу, что в российско-украинском конфликте я занимаю твердую проукраинскую позицию, я – чистопородный укроп и антиватник. Можно начинать брызгать слюной прямо сейчас.

Зачем с этого начинать заметку – а затем, что приезжая на запад Украины даже на ограниченный срок, невозможно об этом конфликте не думать. Над городом летают истребители, твои спутники из Эстонии в постоянной панике твердят об учениях группы «Запад», принимающая сторона нет-нет да и пройдется по абрикосовому Путину и свернет на Виноградную военных сводок. При этом никакого видимого напряжения не наблюдается, люди привыкли, что, в общем, достаточно печально.

Экономика конкретно Волынской области являет собой достаточно унылое зрелище. Рабочая сила чуть ли не в полном составе ломанулась зарабатывать в соседнюю Польшу. Вы думаете, у нас есть проблема с утечкой медработников, например? Расскажите об этом украинцам. Сами они неполиткорректно шутят, что к ним скоро приедут жители Таджикистана и Кыргызстана и заполнят все освободившиеся вакансии, после чего наступит окончательная гармония.

При всем при этом страна пытается развиваться – и у нее это даже более-менее получается. Что тоже поражает. Что-то все равно делается, понятно, что большой финансовый ресурс государства уходит на оборону, но какие-то изменения в сторону превращения страну в понятное нам общество европейского типа все равно происходят. Реставрируются гостиницы, открываются рестораны, модернизируются магазины. Я с чисто обывательской точки зрения, естественно, я по заводам там не шастал. Другое дело, нужна ли нам (и им) эта понятность – и не логичнее было бы пытаться сохранить местные особенности и региональный колорит.

Несмотря на всю мою проукраинскую позицию, некоторые вещи удивляли до смешного. Я, наверное, не видел национализма смешнее, чем у одного лучанина, занимающего достаточно высокий пост в городской администрации. Во время нашей первой встречи он огорошил меня утверждениями о том, что а) Роман – это древнеукраинское имя, б) Псков, что возле Эстонии, – древнеукраинская колония и в) русского языка – не существует. Точнее нет, русский язык – это украинский язык. Правильно он называется «русьский» и слово это происходит, разумеется, от названия Киевской Руси, которая, понятно, была Древней Украиной.

Тот же язык, на котором мы с ним общались, он, скрепя сердцем, призвал именовать «российским». В дальнейшем этот шановний пан еще несколько раз поражал меня глубокими знаниями какой-то альтернативной истории, к примеру, о Великом Русско-Литовском княжестве, которое простиралось от Урала до Пиренеев – и государственным языком которого был, разумеется, русский, простите, русьский.

В целом, побывав в большой стране Украина, видишь главное. Видишь, как хорошо все у нас с вами, что бы вы там ни писали в комментариях. Все познается в сравнении, разумеется. И обгоняем мы большую и гораздо более богатую страну лет на 25-30. То есть примерно настолько же, насколько сами, в свою очередь, отстаем от стран, за которыми стремимся угнаться. Догоним ли мы эту черепаху? Догонят ли ее хотя бы наши дети? Вопросы риторические, любое совпадение с реальными ответами – случайно.