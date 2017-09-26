Венгрия посоветовала Порошенко забыть о европейском будущем
26 сентября 2017 г., 16:58
МИД Венгрии раскритиковал закон об образовании, подписанный президентом Украины Петром Порошенко. Об этом говорится в заявлении главы ведомства Петера Сийярто, опубликованном на сайте ведомства.
«Венгрия будет блокировать все шаги в рамках Европейского союза, которые будут представлять движение вперед в процессе европейской интеграции Украины», — отметил Сийярто, комментируя украинский закон, сообщает Газета.ru.
Министр добавил, что Порошенко, который говорил о «европейской Украине», может теперь забыть об этом, поскольку Венгрия будет блокировать все инициативы, выгодные Киеву.
Накануне украинский президент подписал закон, который сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.