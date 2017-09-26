Свидетель по делу Сависаара: Кофкин в принятии решения об установке киосков не участвовал

По словам Бурых, в 2008 году он был членом правления Estkompexim Toitlustus. Одной из его задач было заниматься и конкурсом на установку киосков. «О конкурсе мне сообщил Кофкин», - сказал Бурых, отметив, что не знает, откуда сам Кофкин узнал о конкурсе. На вопрос, было ли известно компании Estkompexim о намерении городских властей еще до объявления конкурса, Бурых сказал, что, по имевшимся у него данным, компания об этом не знала.

«Когда мы выиграли конкурс, по части киосков возникли недоразумения и мне пришлось заниматься этой темой, в частности, вопросами, где именно киоски должны были находиться», - пояснил Бурых.

Он отметил, что с установкой киосков постоянно были серьезные проблемы, например, при подключении к киоскам воды и электричества. По словам Бурых, о трудностях он рассказал и Кофкину, но принятием конкретных решений Кофкин не занимался. «Он тогда достаточно часто находился за пределами Эстонии», - рассказал Бурых.

На вопрос суда, как получилось, что киоски были установлены до того, как были получены соответствующие разрешения, Бурых пояснил, что поскольку власти Таллинна установили конкретные сроки для победителя конкурса и Estkompexim хотел эти сроки соблюсти, было решено к требуемому условиями сроку киоски установить. «Одним из тех, кто принимал решение об этом, был, конечно, я сам», - добавил Бурых, упомянув и еще одного члена правления Estkompexim — Пеэду Сейгера. Как пояснил Бурых, поскольку в киоски было инвестировано немало средств, предприятие хотело установить их как можно скорее, чтобы начать получать прибыль.

Стоимость одного киоска составляла 270 000 эстонских крон, первым был поставлен киоск у Балтийского железнодорожного вокзала.