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Келли Сильдару прооперирована: на участии в Олимпиаде поставлен крест

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

Эстонская олимпийская надежда, фристайлистка Келли Сильдару, была сегодня прооперирована и не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане.

Сильдару получила травмы на позапрошлой неделе на тренировке в Новой Зеландии. По возвращению в Таллинн спортсменка отметила, что причиной травмы стало неудачное приземление после прыжка, пишет Postimees.

В среду, 20 сентября, осмотревший Келли Сильдару спортивный врач Михкель Мардна сообщил изданию Postimees, что полученная спортсменкой травма довольно серьезная.

Союз лыжного спорта позже сообщил, что у Келли Сильдару повреждены крестообразные связки колена.

«В общих интересах, чтобы 15-летняя спортсменка получила бы сейчас наилучшее лечение и как можно скорее вернулась бы к любимому виду спорта. Лыжный союз со своей стороны сделает все от него зависящее, чтобы найти и обеспечить спортсменке наилучшие условия для восстановительного лечения», - подчеркнул Союз лыжного спорта.

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