Ратас пообещал не повышать налоги

"До следующих выборов в Рийгикогу остался год и пять месяцев. Считаю, что в этот период не должны появляться новые налоги или идеи (новых налогов), которые пока не были записаны", - сказал глава правительства, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

"Скажу еще раз, что новые налоги предлагать больше не следует. По тем (налогам), которые сейчас находятся в процессе принятия, нужно довести процесс до конца", - добавил премьер-министр.