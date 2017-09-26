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Ратас пообещал не повышать налоги

Rus.Postimees.ee
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Юри Ратас. | ФОТО: Mihkel Maripuu

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что до следующих выборов в Рийгикогу правительству не следует повышать какие-либо налоги или выдвигать соответствующие предложения.

"До следующих выборов в Рийгикогу остался год и пять месяцев. Считаю, что в этот период не должны появляться новые налоги или идеи (новых налогов), которые пока не были записаны", - сказал глава правительства, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

"Скажу еще раз, что новые налоги предлагать больше не следует. По тем (налогам), которые сейчас находятся в процессе принятия, нужно довести процесс до конца", - добавил премьер-министр.

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