Резонансное ДТП в Москве: на Новом Арбате черный Mercedes насмерть сбил инспектора ДПС

Смертельное ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара. Mercedes Benz 2012 года выпуска с госномером А896МР97 сбил полицейского. По словам очевидцев, водитель иномарки ехал по разделительной полосе со скоростью 120-140 километров в час, сообщает Newsru.com.

Полицейский, который от сильного удара автомобиля пролетел несколько метров, скончался от полученных травм на месте. В момент наезда мимо проезжала скорая. Водитель остановился, врачи пытались спасти 32-летнего старшего лейтенанта, но им это не удалось.

"Как мне кажется, погибшего послали через дорогу обеспечивать спецпроезд, который, возможно, его и сбил. По выделенной полосе может ехать любой спецтранспорт: и полиция, и пожарные, и скорая, и ФСБ, и ФСО. Я не понимаю, зачем его туда отправили руководители второго спецбатальона", - задается вопросом глава московского профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин (цитата по РБК ).

По его словам, непонятно и то, как молодой сотрудник ДПС должен был обеспечивать "этот спецпроезд на трассе, охраняемой ФСО". "И где сотрудник ФСО, с которым они должны были вместе обеспечивать спецпроезд, и как должны были перекрывать дорогу. Если Mercedes ехал без звукового сигнала, то виноват 100% водитель спецтранспорта", - резюмировал Пашкин.

Руководство МВД пообещало помочь семье погибшего

На следующий день после трагедии в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили гибель инспектора ДПС 1-го батальона ДПС 2-го специализированного полка ДПС ГИБДД на спецтрассе Сергея Грачева.

"У него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Руководство и личный состав ГУ МВД России по Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея Грачева. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", - заверили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве добавили, что Грачев поступил на службу в органы внутренних дел в 2003 году. В последнее время он проходил службу во 2-м специализированном полку ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по Москве. Ранее он был награжден медалью "За отличие в службе" III степени.