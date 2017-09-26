В Швеции столкнулись пассажирский поезд и броневик, есть пострадавшие
26 сентября 2017 г., 18:10
Во вторник на юго-востоке Швеции столкнулись пассажирский поезд и бронемашина, сообщает местная полиция.
Авария произошла в городе Труса, расположенном к югу от Стокгольма.
По данным газеты Expressen, поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие. Количество пострадавших и степень их повреждений на данный момент неизвестны.
Бронеавтомобиль, по всей вероятности, участвовал в крупнейших в Швеции за последние 20 лет учениях. В них принимает участие свыше 20 000 солдат из Швеции и других стран.