В Швеции столкнулись пассажирский поезд и броневик, есть пострадавшие

Авария произошла в городе Труса, расположенном к югу от Стокгольма.

По данным газеты Expressen, поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие. Количество пострадавших и степень их повреждений на данный момент неизвестны.

Бронеавтомобиль, по всей вероятности, участвовал в крупнейших в Швеции за последние 20 лет учениях. В них принимает участие свыше 20 000 солдат из Швеции и других стран.