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В Швеции столкнулись пассажирский поезд и броневик, есть пострадавшие

AP-BNS
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Бронемашина, участвующая на учениях "Аврора-17". | ФОТО: Bjorn Larsson Rosvall/TT/Scanpix

Во вторник на юго-востоке Швеции столкнулись пассажирский поезд и бронемашина, сообщает местная полиция.

Авария произошла в городе Труса, расположенном к югу от Стокгольма.

По данным газеты Expressen, поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие. Количество пострадавших и степень их повреждений на данный момент неизвестны.

Бронеавтомобиль, по всей вероятности, участвовал в крупнейших в Швеции за последние 20 лет учениях. В них принимает участие свыше 20 000 солдат из Швеции и других стран.

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