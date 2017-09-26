История живших в России эстонцев: "Всех подряд убивали"

О судьбе этих и сотен других людей ничего не было известно несколько десятилетий. Родные не знали, где и при каких обстоятельствах они погибли, где похоронены. Скорее всего, и не узнали бы, если бы не один человек – Освальд Егорович Богданов, сам потомок одного из расстрелянных эстонцев. Он стал свидетелем ареста своего отца и лишь через много лет, в 80-е, узнал, что умер его отец не в лагере от склероза сосудов головного мозга (как было написано в выданной семье справке), а был расстрелян 24 июля в Канске. С этого и началась его огромная исследовательская работа, продолжавшаяся почти 20 лет, до смерти Освальда Егоровича в 2006 году. Результатом этой работы стала Книга памяти Рыбинского района – "Без вины виноватые". Благодаря этому исследованию теперь известны судьбы почти 1000 репрессированных его жителей – не только эстонцев, но и русских, латышей, литовцев, украинцев.

Лимит по первой категории

В Рыбинском районе Красноярского края эстонцев было немало: те, кто на рубеже XIX–XX веков приехал в Сибирь, желая построить свое хозяйство на необжитых землях, и те, кого привезли сюда позже – по столыпинской реформе.

"Папины родные приехали из Эстонии в Сибирь в 1898 году, – рассказывает Елена Освальдовна Богданова, дочь Освальда Егоровича, внучка репрессированного эстонца – жителя Рыбинского района. – При переходе эстонцев в православие, у большинства фамилии поменяли: уж больно тяжело они для русского уха звучат. Так что у нас все потомки эстонцев тут – Ивановы, Тимофеевы, Богдановы, Родионовы… Переселенцам давали подъемные – 25 рублей. За эти деньги они могли купить, например, корову – за 3 рубля, а за 5 рублей – лошадь, остальное шло на обзаведение. И лес им давали для строительства. То поколение эстонцев построило здесь хутор Кабрицкий. Жили на хуторе около 150 человек. И как у себя на родине они пахали, так же и здесь. Много работали, у них были добротные дома, все обустроено по уму. Сами сыр и колбасы делали. А когда репрессии начались, хутор сожгли дотла, семьи разбросали по колхозам, причем в один колхоз старались распределять по 2–3 эстонские семьи, не больше".

Елена Богданова / Юлия Старинова

Сейчас часто приходится слышать истории о том, что люди даже в самые трудные времена смогли хотя бы отчасти сохранить традиции, уклад жизни, родной язык. Но Елена Богданова утверждает: об этом и речи быть не могло.

"Что вы! Они жили как все. У эстонцев с Кабрицкого все сожгли, уничтожили, загнали в колхозы голых и босых, какие там традиции! То же и язык. Бабушка и дедушка говорили хоть и с акцентом, но по-русски. А следующие поколения родной язык уже забыли. Или делали вид, что забыли. А потом начались расстрелы".