В Латвии поймали двух жителей Эстонии с 203 кг гашиша

Одного приговорили к шести, а второго - к пяти с половиной годам тюремного заключения.

По словам представителя суда, один из подсудимых обжаловал приговор.

4 октября 2016 года латвийские таможенники проверили автомобили двух граждан Эстонии, въехавших в Латвию из Литвы. В одной машине нашли около 203 кг, а во второй - 569 г гашиша.