В Латвии поймали двух жителей Эстонии с 203 кг гашиша
26 сентября 2017 г., 19:54
В Латвии уездный суд Бауска приговорил к тюремному заключению двух жителей Эстонии, которых задержали с 203 кг гашиша.
Одного приговорили к шести, а второго - к пяти с половиной годам тюремного заключения.
По словам представителя суда, один из подсудимых обжаловал приговор.
4 октября 2016 года латвийские таможенники проверили автомобили двух граждан Эстонии, въехавших в Латвию из Литвы. В одной машине нашли около 203 кг, а во второй - 569 г гашиша.