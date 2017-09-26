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В Латвии поймали двух жителей Эстонии с 203 кг гашиша

BNS
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Гашиш. Иллюстративное фото. | ФОТО: Maksu- ja tolliamet

В Латвии уездный суд Бауска приговорил к тюремному заключению двух жителей Эстонии, которых задержали с 203 кг гашиша.

Одного приговорили к шести, а второго - к пяти с половиной годам тюремного заключения.

По словам представителя суда, один из подсудимых обжаловал приговор.

4 октября 2016 года латвийские таможенники проверили автомобили двух граждан Эстонии, въехавших в Латвию из Литвы. В одной машине нашли около 203 кг, а во второй - 569 г гашиша.

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