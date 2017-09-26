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Фото и видео: в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл

Rus.Postimees.ee
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Сегодня около 18.30 в Таллинне на перекрестке улиц Котка и Тонди столкнулись автомобиль и мотоцикл.

По предварительным данным, водитель Audi поворачивал влева с улицы Котка на Тонди. Машины в обоих направлениях остановились, чтобы уступить Audi дорогу. Однако, по словам водителя Audi, во время совершения маневра из-за остановившихся машин на встречную полосу вылетел мотоциклист и врезался в его автомобиль.

Люди в результате инцидента не пострадали.

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