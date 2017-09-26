Фото и видео: в Таллинне столкнулись автомобиль и мотоцикл

По предварительным данным, водитель Audi поворачивал влева с улицы Котка на Тонди. Машины в обоих направлениях остановились, чтобы уступить Audi дорогу. Однако, по словам водителя Audi, во время совершения маневра из-за остановившихся машин на встречную полосу вылетел мотоциклист и врезался в его автомобиль.

Люди в результате инцидента не пострадали.