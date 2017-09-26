Литва обвинила Россию в симуляции нападения на все страны Балтии

По данным издания Respublika, министр подчеркнул, что Россия становится все более серьезной угрозой для стран Балтии и НАТО в целом. "Во-первых, агрессия России проявлялась все время - как во время, так и при подготовке к учениям. Кроме того, информация, предоставленная во время учений, скорее всего, носит дезинформационный характер. В-третьих, во время учений произошла симуляция нападения на все страны Балтии", - перечислил Карболис.

По его словам, учения "Запад-2017" включали в себя очевидное использование тактических и стратегических решений, реальные бомбардировки вблизи литовской границы.

"Я также хотел бы подчеркнуть, что Россия учится на своих предыдущих ошибках. Это уже не армия, которая была в 2009-м или 2014 году. Армия учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу. Время отклика российской армии также сокращается. 24-28 часов - это реальное время для начала военных действий. Кроме того, российская армия разработала современные боеприпасы и внедрила новые технологии", - отметил литовский министр.

После обсуждения выводов командования литовских вооруженных сил, армейской разведки и правительства в Вильнюсе констатировали: "Реальная ситуация не улучшается, российские военные силы не ослабевают, вооружение нарастает. Россия остается актуальной задачей НАТО. Цели наших национальных оборонных институтов - дальнейшее сотрудничество с НАТО и повышение устойчивости общества".

Также литовское правительство дало понять, что реальное число участников военных учений превысило официальные данные в несколько раз.

Ранее свое недовольство агрессивным и наступательным характером российских учений "Запад-2017" выразила президент Литвы Даля Грибаускайте. На встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем она заявила, что учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу литовского президента. А в начале года Грибаускайте называла учения "Запад-2017" подготовкой к войне.

В то же время президент РФ Владимир Путин остался доволен маневрами. "В ходе своего посещения одного из фрагментов этих учений в Ленинградской области пару дней назад президент очень позитивно высказался о ходе и результативности этих маневров", - отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России при участии 12,7 тысячи военнослужащих.

Маневры вызвали обеспокоенность некоторых западных стран, в том числе Польши. В НАТО, в частности, отмечали, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время присоединения Крыма, и выражали опасения, что новые маневры могут перерасти в агрессию против стран Балтии. В России и Белоруссии подобные обвинения неоднократно опровергали.