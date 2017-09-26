Сийм Каллас призвал упразднить социальный налог и ввести платное высшее образование

Такое мнение Каллас высказал в интернет-издании Edasi (Вперед) в статье, приуроченной к 30-летию программы экономически независимой Эстонии, сообщает портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Политик отметил, что Эстония многое сделала благодаря большой финансовой поддержке из Европы. При этом Каллас обеспокоен тем, что денежные вливания не вечны и Эстонии снова нужно обратить внимание на самостоятельное хозяйствование.

"Я бы сконцентрировался на одном пункте - отмене социального налога. Фронт прорывают в одной точке", - заявил он.