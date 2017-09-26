Еврокомиссия: продуктовый расизм не исключен и в Эстонии
26 сентября 2017 г., 21:33
Так называемый продуктовый расизм, то есть ситуация, когда в странах Восточной Европы продаются товары более низкого качества, чем аналогичные товары в Западной Европе, является массовым явлением, заявила Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) комиссар ЕС по вопросам прав потребителей Вера Юрова.
Европейская комиссия разработала меры по борьбе с двойным стандартами, которые необходимо внедрять, однако эстонские власти до сих пор относились к этой инициативе прохладно, несмотря на то, что в Еврокомиссии есть подтверждения, что проблема касается и Эстонии, пишет портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам Юровой, потребители должны быть более требовательными к качеству продуктов питания.