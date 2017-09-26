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Еврокомиссия: продуктовый расизм не исключен и в Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Вера Юрова. | ФОТО: STRINGER/REUTERS

Так называемый продуктовый расизм, то есть ситуация, когда в странах Восточной Европы продаются товары более низкого качества, чем аналогичные товары в Западной Европе, является массовым явлением, заявила Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) комиссар ЕС по вопросам прав потребителей Вера Юрова.

Европейская комиссия разработала меры по борьбе с двойным стандартами, которые необходимо внедрять, однако эстонские власти до сих пор относились к этой инициативе прохладно, несмотря на то, что в Еврокомиссии есть подтверждения, что проблема касается и Эстонии, пишет портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам Юровой, потребители должны быть более требовательными к качеству продуктов питания.

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