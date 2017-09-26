Еврокомиссия: продуктовый расизм не исключен и в Эстонии

Европейская комиссия разработала меры по борьбе с двойным стандартами, которые необходимо внедрять, однако эстонские власти до сих пор относились к этой инициативе прохладно, несмотря на то, что в Еврокомиссии есть подтверждения, что проблема касается и Эстонии, пишет портал Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам Юровой, потребители должны быть более требовательными к качеству продуктов питания.