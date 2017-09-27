Студия Postimees: левые против центристов
Мстислав Русаков – Мярт Сультс, начало в 10.30!
27 сентября 2017 г., 06:49
Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. Сегодня в студии: сопредседатель правления Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков и депутат Рийгикогу, фигурант скандала с росписью стен Горхолла Мярт Сультс.
Одна из главных претензий оппонентов к центристам заключается в том, что они держатся на русских голосах, ничего особо не предпринимая. Наглядный пример – нерешенный вопрос ходатайств трех столичных гимназий о выборе языка обучения.
Смотрите дискуссию в прямом эфире в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи на нашем портале.