Студия Postimees: левые против центристов

Одна из главных претензий оппонентов к центристам заключается в том, что они держатся на русских голосах, ничего особо не предпринимая. Наглядный пример – нерешенный вопрос ходатайств трех столичных гимназий о выборе языка обучения.

Каковы претензии левых к действующей власти?

Как решать вопрос русской школы?

"Армагеддон-ролики" ЦП вызвали неоднозначную реакцию. Зачем запугивать избирателей?

Что делать с Языковой инспекцией, которая находится в зоне ответственности Минобраза, возглавляемого центристами? Можно ли что-то предпринять на муниципальном уровне?

Возможно ли ликвидировать платные парковки у лечебных учреждений?

Есть ли в программах центристов и левых что-то такое, чего нет у других партий?

Смотрите дискуссию в прямом эфире в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи на нашем портале.