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Студия Postimees: левые против центристов

Мстислав Русаков – Мярт Сультс, начало в 10.30!

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Мстислав Русаков, Мярт Сультс | ФОТО: Pm

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. Сегодня в студии: сопредседатель правления Объединенной Левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков и депутат Рийгикогу, фигурант скандала с росписью стен Горхолла Мярт Сультс.

Одна из главных претензий оппонентов к центристам заключается в том, что они держатся на русских голосах, ничего особо не предпринимая. Наглядный пример – нерешенный вопрос ходатайств трех столичных гимназий о выборе языка обучения.

  • Каковы претензии левых к действующей власти?
  • Как решать вопрос русской школы?
  • "Армагеддон-ролики" ЦП вызвали неоднозначную реакцию. Зачем запугивать избирателей?
  • Что делать с Языковой инспекцией, которая находится в зоне ответственности Минобраза, возглавляемого центристами? Можно ли что-то предпринять на муниципальном уровне?
  • Возможно ли ликвидировать платные парковки у лечебных учреждений?
  • Есть ли в программах центристов и левых что-то такое, чего нет у других партий?

Смотрите дискуссию в прямом эфире в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи на нашем портале.

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