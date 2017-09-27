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Правительство Эстонии передаст в парламент проект госбюджета на 2018 год: расходы на оборону превысят 500 млн евро

BNS/Интерфакс
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Рийгикогу. | ФОТО: Tairo Lutter

Правительство Эстонии в среду передаст на утверждение в парламент проект государственного бюджета на 2018 год, одним из приоритетов которого обозначены расходы на оборону.

"Впервые объем бюджета превысит 10 миллиардов евро", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

"Речь идет о первом полномасштабном бюджете нынешнего правительства, который отражает наши главные цели по улучшению жизни Эстонии. В бюджете отражены доходы от реформы налогов, а также реформа здравоохранения. Общество движется в сторону большего равновесия", - прокомментировал документ премьер-министр Юри Ратас.

Согласно бюджетной стратегии на 2018-2021 годы, правительство определило четыре главные цели: увеличить численность населения Эстонии, улучшить благосостояние народа, усилить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии, отметили в правительстве.

В пресс-службе Минобороны Эстонии "Интерфаксу" сообщили, что в проекте государственного бюджета Эстонии 2018 года на оборону выделяется 528 миллионов евро, что является крупнейшим объемом военного бюджета в истории государства. Из них на развитие собственных вооруженных сил выделяется 490 млн евро, на строительство инфраструктуры для войск союзников 12 млн евро и на прием союзников около 6 млн евро. Согласно программе оборонных инвестиций еще около 20 млн евро пойдет на закупки боеприпасов.

"В Эстонии правит политический консенсус относительно того, что финансирование государственной обороны является приоритетом. Два процента от валового внутреннего продукта - это минимум, который мы должны вкладывать в гособорону, чтобы обеспечить ее устойчивость", - считает министр обороны Юри Луйк.

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