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Выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии: мотоциклисту потребовалась помощь медиков

Rus.Postimees.ee
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Лось. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Во вторник, 27 сентября, около 20.25 в волости Рапла Ралаского уезда произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на 44-ом километре шоссе Таллинн – Рапла – Тюри, где перед мотоциклом Moto Guzzi California, которым управлял 46-летний мужчина, на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель не смог избежать столкновения и упал.

Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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