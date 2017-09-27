Выбежавший на дорогу лось стал причиной аварии: мотоциклисту потребовалась помощь медиков
27 сентября 2017 г., 07:27
Во вторник, 27 сентября, около 20.25 в волости Рапла Ралаского уезда произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на 44-ом километре шоссе Таллинн – Рапла – Тюри, где перед мотоциклом Moto Guzzi California, которым управлял 46-летний мужчина, на дорогу внезапно выбежал лось. Водитель не смог избежать столкновения и упал.
Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.