Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить машины

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: FAISAL AL NASSER/REUTERS/Scanpix

Женщины в Саудовской Аравии получат право водить автомобили самостоятельно. Страна остается единственной в мире, где действует подобный запрет.

Власти Саудовской Аравии намерены в будущем разрешить женщинам водить автомобили. Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник, 26 сентября, поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам. Нововведение должно быть одобрено специальным комитетом, куда входят представители различных министерств, пишет DW.com.

Саудовская Аравия на данный момент остается единственной страной в мире, где женщины не имеют права самостоятельно водить машину. Запрет фактически действует с 1990 года, хотя он не прописан в местных законах.

Ранее были зафиксированы многочисленные случаи, когда местная полиция задерживала женщин, замеченных за вождением автомобилей. Консервативное исламское духовенство последовательно выступало против снятия запрета для женщин на вождение.

Наверх