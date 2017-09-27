США ограничат полеты российских самолетов над своей территорией

Договор по открытому небу позволяет странам совершать наблюдательные полеты над территориями участников договора и делать фотосъемку военных частей, пишет Newsru.com.

В Госдепе заявили, что Россия своих обязательств по этому договору не придерживается: "После неоднократных, безуспешных попыток взаимодействия с Москвой на дипломатическом уровне мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги".

При этом представитель Госдепартамента выразил надежду, что такое решение "изменит расчеты России и побудит ее более конструктивно взаимодействовать" с Вашингтоном по вопросам, которые вызывают у него обеспокоенность. "Мы готовы в любой момент отменить эти шаги, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе", - заключили в Госдепартаменте.

Там не уточнили характер этих шагов. Однако американская газета The Wall Street Journal ранее указывала, что раздражителем для США стало ограничение Россией пролета американских самолетов над всей Калининградской областью. Издание предположило, что Вашингтон может, в частности, ограничить полеты российских военных самолетов над Аляской и Гавайями. РФ ранее ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью. По американским расчетам, на полный облет региона нужно около 1200 км, а это значит, что для контроля над областью приходится перераспределять полеты, которые можно было бы использовать в других регионах.

Во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в интересах США сохранить этот договор. В российском МИДе договор называли "крупной мерой укрепления доверия и безопасности".

Договор об открытом небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами-участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу. В договоре участвуют свыше 30 государств.