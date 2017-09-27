Председательство Эстонии в совете ЕС мешает ремонту улицы Гонсиори в Таллинне

С соответствующим ходатайством к Департаменту транспорта обратилась строительная компания Trev-2 Grupp - генподрядчик работ по ремонту улицы Гонсиори, пишет rus.err.ee.

Предприятие попросило разрешение с конца сентября на целый месяц - до 30 октября - закрыть улицу Тюрпнуу и участок Лаагна-теэ на отрезке между улицами Гонсиори и Вилмси, объяснив, что в противном случае не сумеет выполнить работы в установленный договором срок, однако власти Таллинна ходатайство не удовлетворили, посчитав невозможным закрывать улицы на время председательства Эстонии в Совете ЕС.

По словам заведующего Департаментом транспорта Андреса Харьо, невозможность закрытия улиц обусловлена значительно выросшим транспортным потоком в Таллинне, вызванным председательством страны в Совете Европы.

По его словам, учитывая четкую позицию полиции избегать закрытия небольших улиц в центре Таллинна, особенно в районе между аэропортом и "Котлом Культуры", прибегать к таким мерам следует уже после завершения председательства Эстонии в Совете Европы.