Полезная информация для посетителей бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны

Бюро обслуживания на улице Пинна будет открыто по понедельникам с 9 до 18 часов, в остальные дни будет работать, как и прежде, с 9 до 17 часов. Бюро обслуживания на Таммсааре-теэ продлит часы работы по средам, когда бюро будет открыто с 9 до 18 часов. В другие дни клиентов будут обслуживать с 9 до 17 часов.

По словам руководителя Ляэне-Харьюского отделения полиции Вейко Рандлайне, время работы бюро обслуживания было решено продлить для более удобного обслуживания посетителей. "Этим мы надеемся упростить посещение наших бюро обслуживания людям, которые желают поменять паспорт или ID-карту, но чья работа не позволяет сделать это в течение рабочего дня", — сказал Рандлайне.

О получении ID-карты граждане Эстонии могут ходатайствовать и через интернет-приложение https://etaotlus.politsei.ee. В интернет-среде можно подать ходатайство о замене ID-карты гражданина Эстонии, либо о выдаче первичной ID-карты ребенку, чье рождение зарегистрировано в регистре народонаселения Эстонии и если хотя бы одному из его родителей ранее был выдан паспорт или ID-карта гражданина Эстонии. В таком случае посещение бюро обслуживания необходимо лишь для получения документа.

Для этого клиентам рекомендуют заранее забронировать время посещения на странице Департамента полиции и погранохраны https://broneering.politsei.ee/.