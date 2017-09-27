Авиакомпанию airBaltic ожидают важные перемены

"Мы планируем, что к 2021 году у нас будет 34 самолета, к концу 2017 года в нашем флоте будет уже 31 самолет, в следующем году флот пополнится еще несколькими самолетами "C Series", но поскольку мы не планируем избавиться сразу от всех самолетов "Boeing", количество самолетов будет еще больше. К 2021 году в рамках последних изменений бизнес-плана ["Horizon 2021"] мы предполагаем отказаться от турбовинтовых самолетов и заменить их реактивными, то есть в нашем флоте будут только реактивные самолеты", - сказал он.

В результате замены самолетов авиакомпания сможет предлагать больше мест также на сравнительно коротких маршрутах.

12-летние договоры airBaltic об аренде турбовинтовых самолетов Q400 NextGen 12 заканчиваются в 2021- 2022 гг. Они будут возвращены содержащей их компании, а закупка новых самолетов к этому времени уже завершится.

"Замена самолетов на реактивные позволит снизить расходы и соответственно увеличить прибыль. Сократится и время полетов. Уровень комфорта пассажиров повысится. Сейчас осталось только подписать заказ на новые реактивные самолеты. Ведутся переговоры, об их результатах мы сообщим, как только будет принято решение", - сказал Гаусс.

Переговоры о заказе новых самолетов ведутся с бразильской Embraer и канадской Bombardier, у которой airBaltic уже заказала новые самолеты CS300.

Сейчас флот airBaltic насчитывает 7 самолетов Bombardier CS300, 12 самолетов Bombardier Q400 NextGen и 11 самолетов Boeing 737.

airBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 с лишним пунктов назначения, предлагая удобные соединения маршрутов из Риги в пункты назначения маршрутной сети авиакомпании в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке. airBaltiс выполняет также ряд прямых полетов из Таллина и Вильнюса.