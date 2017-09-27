Спешите и, может быть, вам повезет: продаются дешевые квартиры!

Городская собственность находится в нескольких частях города. Далее публикуем точные адреса и стартовые цены.

Кесклинн

Квартира по адресу Суур-Америка, 51а - 10 - 32 800 евро;

квартира по адресу Адамсони, 21 - 11 - 31 400 евро;

квартирная собственность по адресу Койду, 118 - 23, состоящая из трех реальных частей: 21,5 м2 20,8 м2 и 38 м2 - 57 400 евро.

Старый город

Мысленная часть 1379/6000 квартирной собственности по адресу Лай, 33/Сууртюки, 2 - 10, реальная доля которой является жилым помещением площадью 100 м2 и обременена правом первоочередной покупки сособственником. Цена - 30 500 евро.

Пыхья-Таллинн

Квартирная собственность по адресу Тимути, 10 - 22 (14,3 м2) - 20 400 евро;

квартирная собственность по адресу Пухангу, 4а - 20 (21,8 м2) - 34 900 евро;

квартирная собственность по адресу Теллискиви, 39-7 (19,2 м2) - 31 800 евро;

1/2 мысленная часть квартирной собственности по адресу Эдала, 5 - 49 (75,9 м2) - 42 500 евро.

Также на торги поступило еще несколько квартир и земельных участков разного целевого назначения в различных частях города.

Подробная информация об условиях и сроках аукциона, о продаваемых объектах, их описание и фотографии находятся на интернет-страничке www.tallinn.ee/kinnisvara.