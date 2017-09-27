Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Спешите и, может быть, вам повезет: продаются дешевые квартиры!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Дом на Эдала, 5 | ФОТО: Tallinna Linnavalitsusts

Таллиннский Департамент городского имущества продает на открытых письменных торгах принадлежащие городу квартиры и участки земли.

Городская собственность находится в нескольких частях города. Далее публикуем точные адреса и стартовые цены.

Кесклинн

Квартира по адресу Суур-Америка, 51а - 10 - 32 800 евро;

квартира по адресу Адамсони, 21 - 11 - 31 400 евро;

квартирная собственность по адресу Койду, 118 - 23, состоящая из трех реальных частей: 21,5 м2 20,8 м2 и 38 м2  - 57 400 евро.

Старый город

Мысленная часть 1379/6000 квартирной собственности по адресу Лай, 33/Сууртюки, 2 - 10, реальная доля которой является жилым помещением площадью 100 м2 и обременена правом первоочередной покупки сособственником. Цена - 30 500 евро.

Пыхья-Таллинн

Квартирная собственность по адресу Тимути, 10 - 22 (14,3 м2) - 20 400 евро;

квартирная собственность по адресу Пухангу, 4а - 20 (21,8 м2) - 34 900 евро;

квартирная собственность по адресу Теллискиви, 39-7 (19,2 м2) - 31 800 евро;

1/2 мысленная часть квартирной собственности по адресу Эдала, 5 - 49 (75,9 м2) - 42 500 евро.

Также на торги поступило еще несколько квартир и земельных участков разного целевого назначения в различных частях города.

Подробная информация об условиях и сроках аукциона, о продаваемых объектах, их описание и фотографии находятся на интернет-страничке www.tallinn.ee/kinnisvara.

Наверх