Бывший вратарь "Ливерпуля": игра Клавана - катастрофа

В интервью корреспонденту газеты "Спорт-Экспресс" Гроббелар отметил, что ему нравится линия атаки "Ливерпуля", но в то же самое время отметил, что защитники команды оставляют желать лучшего.

"Конечно, помню! Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского и назначил пенальти. Я был очень разочарован. Помню, что «Спартак» много атаковал и забил больше. А потом еще и в ответной игре мы уступили", - вспомнил он игру 1992 года.

На вопрос о том, считает ли он «Ливерпуль» фаворитом Лиги чемпионов, Гоббелар ответил, что не считает, потому что у команды очень слабая защита. "Единственный футболист, который может играть в центре обороны, – Матип. Клаван и Ловрен – это просто катастрофа. Вот нападение фантастическое! Салах великолепен, Фирмино великолепен, Эмре Джан великолепен, Мане я просто обожаю, Коутиньо – феноменален. Поэтому «Спартаку» будет тяжело", - заявил он перед матчем между командами.

Встреча группы Е, прошедшая во вторник в Москве, завершилась со счетом 1:1. У спартаковцев со штрафного отличился бразильский хавбек Фернандо (23'), в составе гостей мяч забил Филиппе Коутиньо (31').

Как констатирует UEFA.соm , красно-белые провели игру вторым номером - гости господствовали на поле, атаковали больше и опаснее, но их подводила точность. Хозяева выдержали осаду и заработали ценное очко.

"Спартак" защищался очень страстно, они заслужили ничью. Плюс, у "Спартака" не было нескольких важных игроков, так что в оптимальном составе они способны играть лучше", - отметил после матча главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Почетная ничья далась москвичам дорогой ценой. Тренеру Массимо Каррере пришлось провести три вынужденные замены. Вратаря Артема Реброва на 68-й минуте увезли с поля с подозрением на разрыв крестообразных связок колена. У Ивелина Попова и Александра Самедова тоже повреждения, пусть и менее серьезные.

Обе команды сыграли вничью во втором туре кряду и набрали по два очка. "Спартак" по дополнительным показателям идет вторым в группе, "Ливерпуль" - третий.

В другом матче группы E испанская "Севилья" победила дома словенский "Марибор" со счетом 3:0 и возглавила квартет с четырьмя очками, "Марибор" замыкает таблицу с одним баллом. В следующем туре 17 октября "Спартак" примет "Севилью", а "Марибор" - "Ливерпуль".