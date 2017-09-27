Свежая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
27 сентября 2017 г., 09:56
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 529 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 46 евро
Туда-обратно из Таллинна в Кению начиная с 412 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Сиэтл начиная с 344 евро
Туда-обратно из Стокгольма во Вьетнам начиная с 368 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Лос-Анджелес начиная с 260 евро
Туда-обратно из Амстердама на Маврикий начиная с 496 евро