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Эстония вошла в топ-30 рейтинга конкуренции WEF

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: RUBEN SPRICH/REUTERS

Эстония поднялась на одну позицию до 29-й в ежегодном рейтинге конкуренции Всемирного экономического форума (WEF).

В качестве проблемных факторов в сфере бизнеса в Эстонии WEF отмечает высокие налоги и недостаточный уровень образования рабочей силы.

Эстония заняла самую высокую позицию среди Балтийских стран. Латвия по сравнению с прошлым годом понизилась с 49 до 54 места, а Литва — с 35 до 41.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют США и Сингапур.

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