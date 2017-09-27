Эстония вошла в топ-30 рейтинга конкуренции WEF
27 сентября 2017 г., 10:02
Эстония поднялась на одну позицию до 29-й в ежегодном рейтинге конкуренции Всемирного экономического форума (WEF).
В качестве проблемных факторов в сфере бизнеса в Эстонии WEF отмечает высокие налоги и недостаточный уровень образования рабочей силы.
Эстония заняла самую высокую позицию среди Балтийских стран. Латвия по сравнению с прошлым годом понизилась с 49 до 54 места, а Литва — с 35 до 41.
Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют США и Сингапур.