Эстония вошла в топ-30 рейтинга конкуренции WEF

В качестве проблемных факторов в сфере бизнеса в Эстонии WEF отмечает высокие налоги и недостаточный уровень образования рабочей силы.

Эстония заняла самую высокую позицию среди Балтийских стран. Латвия по сравнению с прошлым годом понизилась с 49 до 54 места, а Литва — с 35 до 41.

Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней следуют США и Сингапур.