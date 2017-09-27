Нарвитяне не захотели церковных колоколов и похоронных процессий под окнами своих домов

Самоуправление уже выразило готовность предоставить участок городской земли для строительства совершенно нового храма Нарвскому приходу святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Эстонской православной церкви Московского патриархата. На данном участке по ул. 26 Июля, 9 расположено здание Нарвской хоровой школы (бывшая Нарвская Йоальская школа и еще ранее школа №12), но пришкольную территорию придумали разделить надвое.

Церковники хотят строить на отделяемом от школы участке новый храм с подсобным зданием. Максимальная запрашиваемая у города высота строения - до 16 метров. Также на этом земельном участке планируется построить ограждение, парковку и разбить сад.

Названный приход обязался оплатить все связанные с составлением детальной планировки расходы.

Самоуправление со своей стороны напомнило, что поскольку речь идет о строительстве доминирующего в городском пространстве здания с публичной функцией, то есть храма, то для поиска наилучшего архитектурного решения требуется провести конкурс в сотрудничестве с горуправой, но на деньги заинтересованного лица, то есть прихода.

Оперативно выступившие против нового храма нарвитяне - не менее 70 жителей из четырех соседних домов по улице 26 Июля - прислали целый список доводов, почему строить там церковь нельзя. Во-первых, отдаваемая церкви городская территория используется для детских игр, и на данном месте впоследствии вполне может быть оборудована спортплощадка. Аналогично,это место сейчас расширяет возможности людей для прогулок, тогда как возведение здания и усиление интенсивности движения только навредят.

«Православные обряды, связанные с отпеванием усопших, и похоронные процессии также являются обстоятельствами, которые сопровождают размещение церкви в тесно застроенном жилом микрорайоне, и которые не могут влиять позитивно на население нашего района», - прекрасным канцеляритом говорится в обращении к властям Нарвы.

Другая называемая причина - предполагаемое жителями негативное влияние строительства церкви на фундаменты близрасположенных домов. «Как пример - возникшие трещины и проблемы в домах при проведении работ по замене труб на ул. Креэнхольми», - написано там же.

И еще один довод противников: «Звуковые эффекты в виде звона колокола в условиях планировки нашего микрорайона и его тесной застройки усилят громкость и вибрацию». В данной связи подсчитано, что расстояние от планирующегося храма до ближайших жилых домов - 40-50 метров.

«Жители нашего микрорайона не против постройки церкви как таковой, но против возведения храма на данном конкретном участке», - подчеркнули подписанты из Кренгольмского района Нарвы.

Вопрос о начале работы над детальной планировкой в интересах прежде всего церкви был включен в повестку заседания Нарвского городского собрания 21 сентября, однако горуправа на правах инициатора сама же сняла его с обсуждения.

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев затем сказал «Северному побережью», что влияние на решение снять вопрос в какой-то степени оказало обращение со стороны горожан. Однако, по словам чиновника, вопрос отнюдь не похоронен, а просто над ним надо еще поработать.

При таком раскладе то или иное решение, удовлетворяющее одних, но не нравящееся другим, должны будут принять депутаты Нарвского городского собрания следующего созыва, так как нынешний созыв свое последнее заседание уже провел.

Известно, что тот же приход святых Кирилла и Мефодия Эстонской православной церкви Московского патриархата уже имеет опыт строительства в Нарве: совершенно новый храм святых двенадцати Апостолов был построен по его заказу в течение 2012-2015 годов на улице Мыйза.

В том случае самоуправление в 2011 году отдало свою землю на ул.Мыйза в аренду на 99 лет под строительство храма, когда церковь пообещала построить при нем еще и библиотеку. Однако библиотека со временем незаметно превратилась в разговорах в церковный дом, и в итоге никакой нецерковной функции у храма так и не нашлось.

Церковное руководство заверяло, что храм был построен исключительно на пожертвования и без денежных вливаний из Москвы. Конечная смета не была названа, но изначально говорилось, что строительство храма (опять же - с библиотекой) на ул. Мыйза обойдется примерно в 1,7 миллиона евро.