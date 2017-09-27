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На строительство спортивного центра в Пыхья-Таллинне дополнительно выделят почти 500 тысяч евро

Sports.ee
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ФОТО: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Мэрия Таллинна выделит городскому департаменту по делам молодежи и спорта 480 тысяч евро на завершение строительства спортивного центра на улице Сыле в Пыхья-Таллинне.

Строительство комплекса оказалось на 466 тысяч дороже изначально утвержденной сметы, а еще 14 тысяч евро будут выделены на покупку мебели и прочего оснащения.

В настоящее время строительство комплекса, первоначальную стоимость которого оценили в 8,5 млн евро, находится на завершающей стадии, пишет rus.err.ee.

Спортивный центр, который вместит в себя в том числе 25-метровый плавательный бассейн и зал для фехтования, будет открыт уже этой осенью. Кроме того, центр получит футбольную площадку с трибунами на 385 мест и с искусственным травяным покрытием.

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