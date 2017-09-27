Партия реформ: принимать экзамен на владение оружием на других языках опасно

Поправки к Закону об оружии касаются выдачи разрешения на оружие для иностранцев. Правительство решило, что согласно данному законопроекту иностранец, живущий в Эстонии на основании вида на жительство или имеющий право на проживание, который не владеет эстонским языком, по подаче ходатайства на разрешение на оружие может сдавать теоретический экзамен при помощи переводчика, а практический экзамен без перевода.

Депутат из фракции Партии реформ Валдо Рандпере от лица партии написал в пресс-сообщении, что разрешение сдавать экзамен на владение оружием на русском или на каком-то другом языке, который не является государственным, это принципиальное изменение, которое касается не только очередного снижения роли эстонского языка, но и является потенциальной угрозой безопасности людей. Если поправки к закону вступят в силу, не будет уверенности, кто сдал экзамен: человек или переводчик.

«Правительство хочет внести значительные поправки в закон, который до сих пор хорошо работал на практике и не нуждается в таком принципиальном изменении. Конечно, многие предложения о поправках позитивны, но их нужно вносить, не меняя основных принципов Закона об оружии. Например, можно всячески приветствовать, что в будущем появится возможность ходатайствовать о разрешении на оружие электронным путем», - рассказал Рандпере о планирующихся изменениях.

В то же время, в Закон об оружии вносится такое правило, что при продлении разрешения на оружие нужно снова сдать экзамен на обращение с оружием, необходимость которого правительство на основе практического опыта объяснить не смогло.

Также впредь ходатайствующий о разрешении на оружие должен объяснить его необходимость, а у Департамента полиции и погранохраны есть право отказать в выдаче разрешения, если необходимость оружия недостаточно объяснена. «Такими формулировками в законе по сути создается возможность для вынесения субъективных оценок, что, к сожалению, не помогает созданию правовой ясности в Эстонии», - сказал Рандпере.