Какой в Эстонии в этом году урожай меда и будут ли повышаться цены на этот продукт

Лаборатория расскажет все

Специалисты проверяют качество меда в лабораториях, а среди параметров оценки есть оценка содержания гидросиметилфурфурола (HMF). По словам главного специалиста отдела продуктов питания Ветеринарно-пищевого департамента Мерле Лауримаа, этот параметр показывает свежесть меда, а также и то, подвергался ли продукт излишнему перегреву.

Еще один компонент, наличие и количество которого проверяют в лабораториях, – диастаза. Ее количество также может рассказать о том, как хранился мед и насколько он свежий. Чем меньше диастазы, тем дольше хранился продукт. Также ее количество снижается, если мед нагревался.

Ну и третий важный пункт оценивания – количество влаги. Сырой мед, не прошедший перегонку, из-за чрезмерного содержания влаги, например, может забродить.

Не прошли проверку лишь три образца меда – два, произведенных в Италии, и один – украинский. Они отозваны из продажи. А в этом году Ветеринарно-пищевой департамент планирует проверить еще 62 сорта меда.

Будет дорожать

Весной пасечники всерьез беспокоились не столько за урожай меда, сколько за пчел вообще – холодная погода, резкие перепады дневных и ночных температур ставили под угрозу жизнь обителей ульев. Дело в том, что пчелы зимуют, сбившись в шар – внутри него тепло и местами даже жарко. Замерзшие пчелы забираются в середину и греются, затем уступают место тем, кто успел остыть. Так зиму и пережидают. Весной, когда теплеет, насекомым нет нужды больше в таком «отоплении», и шар распадается.

В период заморозков, когда днем улей нагревается, а ночью температура падает ниже нуля, пчелиная семья, которая уже приготовилась к весенним вылетам, может начать болеть. И у многих пасечников в этом году были настоящие трагедии: у многих погибло около половины пчелиных семей, были случаи, когда погибли почти все насекомые.

С учетом того, что каждое пчелиное семейство стоит 150–200 евро, можно говорить о серьезных убытках.

Что, разумеется, скажется не только на пасечниках, но и нас с вами – тех, кто покупает мед [отя бы раз в год.

«Скажем так, последние три года не были для пасечников легким временем, – рассказывает член правления Эстонского союза пасечников Юло Липпа. – Большие хозяйства сумели заготовить мед с некоторым запасом, но сейчас они уже практически закончились, что напрямую влияет на цену. Хотя рост сдерживает поступающий из стран с не таким суровым климатом мед. Правда, этот мед не отличается высоким качеством. Ну и последний фактор, влияющий на цену, – это, конечно, же, разница между спросом и предложением».

Нынешний сезон сбора меда уже завершился – пасечники собрали урожай. И… Несмотря на то, что в разных регионах Эстонии все по-разному, мнение едино: урожай слабый. Хотя с учетом того, что творилось в этом году с погодой, результаты не так плохи, как ожидалось. Правда, «не так плохи», по мнению пасечников, в долгосрочной перспективе означает урожаи меда ниже среднего. Что находит свое отражение в ценах.

Если год назад пасечники, торгуя напрямую, предлагали килограмм меда за 6–7 евро, то сейчас этот же килограмм обойдется в 7–8 евро. «В Южной Эстонии мед немного дешевле, – уточняет Юло Липпа. – В Таллинне и Пярну дороже. Повышение цен заметно и на рынках и ярмарках, где стоимость килограмма меда на данный момент составляет в среднем 10 евро».

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