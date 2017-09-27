В связи с ремонтом дорог в Мустамяэ жители района могут столкнуться с некоторыми сложностями
27 сентября 2017 г., 10:45
В четверг, 28 сентября, в Мустамяэ будут проведены дорожные работы, которые могут доставить некоторые неудобства жителям столичного района.
Работы на перекрестке улиц Кулднока и Мустамяэ-теэ продлятся около четырех часов - с 20.00 28 сентября и до 24.00 29 сентября.
В связи с этим в указанное время максимальная скорость движения транспорта в районе работ будет ограничена до 30 км/час. Водителей просят следить за временными знаками организации движения.