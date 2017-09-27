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В связи с ремонтом дорог в Мустамяэ жители района могут столкнуться с некоторыми сложностями

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративный снимок. Ремонт дорог. | ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В четверг, 28 сентября, в Мустамяэ будут проведены дорожные работы, которые могут доставить некоторые неудобства жителям столичного района.

Работы на перекрестке улиц Кулднока и Мустамяэ-теэ продлятся около четырех часов - с 20.00 28 сентября и до 24.00 29 сентября.

В связи с этим в указанное время максимальная скорость движения транспорта  в районе работ будет ограничена до 30 км/час. Водителей просят следить за временными знаками организации движения.

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