В связи с ремонтом дорог в Мустамяэ жители района могут столкнуться с некоторыми сложностями

Работы на перекрестке улиц Кулднока и Мустамяэ-теэ продлятся около четырех часов - с 20.00 28 сентября и до 24.00 29 сентября.

В связи с этим в указанное время максимальная скорость движения транспорта в районе работ будет ограничена до 30 км/час. Водителей просят следить за временными знаками организации движения.