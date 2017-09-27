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Чтоб я так жил: недвижимость звезд российской эстрады

Rus.Postimees.ee
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Вход в замок Галкина и Пугачевой | ФОТО: ultima-thule-w.livejournal.com / fishki.net

О том, как российским звездам живется рядом с таким количеством собственных портретов и в таких пестрых интерьерах, пишут Fishki.net. Что касается стоимости звездной недвижимости, то она зашкаливает.

Например, стоимость загородного дома Киркорова - около 12 миллионов долларов. Дом расположен на полуострове в Мякининской пойме Москвы-реки.

Квартира Николая Баскова площадью 320 м2 оценивается в десять миллионов долларов. На ремонт певец потратил около миллиона евро.

Самым дорогим домом из коллекции недвижимости Иосифа Кобзона считается семейная резиденция, которая оценивается в 260 миллионов рублей.

Сколько стоит жилье Галкина и Пугачевой, Стаса Михайлова, Валерия Леонтьева, балерины Волочковой и певицы Валерии узнаете ЗДЕСЬ. Там же и более сорока (!) фотографий.

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