Чтоб я так жил: недвижимость звезд российской эстрады

Например, стоимость загородного дома Киркорова - около 12 миллионов долларов. Дом расположен на полуострове в Мякининской пойме Москвы-реки.

Квартира Николая Баскова площадью 320 м2 оценивается в десять миллионов долларов. На ремонт певец потратил около миллиона евро.

Самым дорогим домом из коллекции недвижимости Иосифа Кобзона считается семейная резиденция, которая оценивается в 260 миллионов рублей.

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