На известного нотариуса подали в суд

В иске, поданном против Пярна, в упрек ему ставится бездействие в деле о наследовании одного предпринимателя. Как утверждается, пассивность нотариуса привела к тому, что управляющий наследственным имуществом банкрота не смог в силу давности обратиться в суд с требованием о возврате имущества, переданного по договору дарения.

По оценке подавшего иск управляющего банкротством, присяжного адвоката Lextal Юллара Тальвисте, нотариус Пярна работал небрежно, в результате чего многолетнее затягивание процесса о наследовании в деле о банкротстве наследственного имущества нанесло кредиторам ущерб в размере более 320 000 евро. Подав в суд на нотариуса, управляющий банкротством защищает в производстве по делу о банкротстве интересы кредиторов.

По словам Пярна, в течение десяти лет работы нотариусом он занимался несколькими тысячами дел о банкротстве наследственного имущества и в данном случае не мог и предположить, что навредил интересам кредиторов, или что там вообще было какое-то подлежащее возврату имущество.

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