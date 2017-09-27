Галерея: в Испании задержан главарь Солнцевской ОПГ Арнольд Тамм

Во вторник сотрудники сил безопасности Испании задержали в провинции Малага девятерых предполагаемых мафиози, в частности имеющего эстонские корни Арнольда Тамма - одного из участников Солнцевской организованной преступной группировки, сообщает агентство EFE со ссылкой на близкие к следствию источники.
Предполагается, что все задержанные связаны с русской мафией. Они подозреваются в отмывании денег и в принадлежности к организованным преступным группировкам, передает «Интерфакс».
В частности, за решеткой оказался Арнольд Тамм (Спиваковский), который, по утверждению испанских следственных органов, является одним из главарей Солнцевской ОПГ. В рамках операции против мафии следователи провели обыски в офисах футбольного клуба в Марбелье, а также в ряде местных компаний.