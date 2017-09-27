Отравитель угрожает домашним животным

Член MTÜ Virumaa Loomasõbrad Марилийс Мартынова рассказала, что к ней обратились уже несколько жителей Тамсалу, которые не решаются больше гулять со своими питомцами на улице, поскольку никто не знает, что собака или кошка можно подобрать на земле и съесть.

Первое сообщение об обнаружении крысиного яда, по словам Мартыновой, поступило около полутора месяцев назад: «В один день были обнаружены три схрона с крысиным ядом. Все они находились в тех местах, где обычно гуляют животные». Не прошло много времени, как была найдена кошка с признаками отравления.

Через неделю люди нашли уже пять порций яда, которые были разбросаны на определенном расстоянии, и пришлось помогать выжить двум котам. По словам Мартыновой, это не может быть случайностью или выдумкой, будто кто-то борется с вредителями в местах общего пользования. «Мы находили и яд, смешанный с едой, что напрямую указывает на то, что кто-то ведет охоту на бродячих животных», - сказала она.

Специалист по охране окружающей среды волости Тамсалу Лембит Саарт сказал, что с этой проблемой люди обращались и в волость, но быстро решить проблему не получится. По словам Саарта, они могут сотрудничать с жителями, например, с согласия всех собственников квартир на доме может быть установлена камера, чтобы поймать виновного во время совершения своего деяния. В то же время нужно учитывать то, что снимать можно только территорию конкретного дома.

Бродячие и не имеющие владельцев кошки, конечно, являются проблемой для Тамсалу: «Мы доставляли их и в приют, но предусмотренный на этот год бюджет уже закончился». Содержание одной кошки в приюте стоит почти 200 евро.

У волости Тамсалу не заключен договор с Вирумааский приютом для животных, в то же время, отсутствие официального договора, по словам Саарта, не являлось препятствием, если какую-то кошку или собаку доставляли в приют. «В волостной газете мы время от времени публиковали информацию о стерилизации-кастрации котов», - добавил чиновник.

По словам Мартыновой, именно со стерилизацией-кастрацией животных по-прежнему имеется большая проблема, а работа по информированию не принесла ожидаемых результатов. Она сказала, что стерилизацию делают крайне редко, а, несмотря на то, что чипы своим животным устанавливают многие, данные в регистр не вносятся, поэтому чип оказывается бесполезным.

По словам Мартыновой, самоуправления чаще всего весьма ограничены в средствах для занятия бродячими животными: «Отравление – это не выход, и это запрещено законом». Она напомнила, что за подобное можно получить штраф в размере до 200 штрафных единиц.

Руководитель Вирумааского приюта для животных Аннели Соколов сказала, что информация о случаях отравления в Тамсалу не доходила до приюта, и обычно такими темами занимаются общества защиты животных. Однако, по ее словам, проблема бродячих кошек в уезде по-прежнему велика. «Вирумааский приют полон кошек. Если в Раквере все сейчас более-менее нормально, то в окрестных волостях есть большая проблема, поскольку кошки часто размножаются», - сказала руководитель приюта.