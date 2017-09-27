Фото: состояние покрытия на Таллиннской окружной возмутило водителя

«Я каждый день езжу из Маарду в Саку. Вся дорога в буграх, асфальтовое покрытие очень неровное. Такое чувство, что на некоторых участках все так и оставят. На ремонт уходят огромные суммы, хотелось бы, чтобы дорога была ровной», - говорит водитель.

Особенно его беспокоит перекресток Лагеди: там, по словам читателя, ситуация просто опасная - дорожных знаков толком нет, водители путаются, то и дело возникают аварийные ситуации.

«Там рабочие нагородили такого, что людям не выехать со стороны Лагеди налево. Я даже аварийные ситуации наблюдал – люди, поворачивая, попадают на встречную полосу, а там очень интенсивное движение. Рядом еще железнодорожное полотно, надо смотреть, чтобы поезд не шел. То и дело возникают пробки. Там в идеале надо светофоры ставить», - считает читатель. В плане организации движения – безобразие полнейшее, заключает он.

Фотограф Postimees отправился на опасный перекресток и подтвердил, что покрытие там неровное. Что касается организации движения, то читатель понял ее неверно, и в действительности поворот с Лагеди влево в сторону Юри запрещен. Тем не менее, на глазах фотографа водители то и дело нарушали ПДД и выезжали при повороте с Лагеди на встречную полосу. На самом деле там сначала необходимо повернуть направо, а уже спустя несколько сотен метров развернуться в сторону Юри – для этого есть и отдельная полоса.

Мы отправили фотографии участка Лагеди в Департамент шоссейных дорог и поинтересовались, как департамент собирается решать вопросы с опасным поворотом и с неровным дорожным покрытием.

«Департамент шоссейных дорог закончит установку асфальтового покрытия на участке Лагеди с третьего по шестой километр этой осенью, - заверил проектный руководитель строительного отдела Департамента шоссейных дорог в северном регионе Меэлис Лаанпере. Он добавил, что с каждой неделей условия движения на этом участке улучшаются.

Для того же, чтобы решить ситуацию с опасным поворотом на перекрестке Лагеди департамент, по словам чиновника, планирует продлить разделяющий полосы ряд пластиковых дорожных конусов так, чтобы совершать там неразрешенный поворот влево было невозможно. Кроме того, некоторые переходы на асфальтовое покрытие сделают более плавными. Устанавливать там светофоры не планируется, отметили в департаменте.

«Движение со стороны Лагеди пока направляется на полосу разгона в сторону Вяо, где можно развернуться для того, чтобы поехать в сторону Юри. Такое решение сохранится примерно в течение года», - добавил Меэлис Лаанпере.