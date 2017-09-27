Система выплат родительского пособия существенно изменится

Также будет создано пособие для тройняшек и большего числа близнецов.

«Эти поправки сделают систему родительских пособий больше гибкой, а также добавят возможностей для совмещения работы и семейной жизни. Также мы поспособствуем более равномерному распределению нагрузки по уходу между родителями, – передал пресс-секретарь Министерства социальных дел слова министра социальной защиты Кайи Ива. - Действующая в Эстонии система родительских пособий – безусловно одна из наиболее щедрых благодаря продолжительности выплаты и ставке пособия, но она сопряжена с более продолжительными паузами в карьере женщин и не позволяет родителям достаточно комбинировать свою работу и отдых».

Уже сейчас отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком и получать родительское пособие, но, несмотря на щедрое пособие, доля отцов среди получателей родительского пособия по-прежнему мала. В 2016 году родительское пособие получали 17 242 родителей, из которых лишь 9,3 процента составляли отцы.

«Участие отца в воспитании маленького ребенка укрепляет отношения внутри семьи и придает уверенности в том, что уход за детьми не ляжет исключительно на плечи матери, – сказала Ива. - Дополнительное 30-дневное родительское пособие – расширение отцовского отпуска, которое мотивирует отцов заботиться о детях. Отец может выбрать, использовать его или нет – он может получать родительское пособие одновременно с матерью или же по отдельности».

Законопроект вносит в систему родительских компенсаций существенные изменения.

Параллельно с получением родительского пособия можно получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия (в 2018 году ориентировочно 1544 евро в месяц). Получателям родительской компенсации вместо полагавшейся прежде половины пособия будет обеспечена ставка пособия, которая в 2018 году составит 470 евро (вступит в силу 01.03.2018).

Будет установлено пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев (вступит в силу 01.03.2018).

Будет изменен период для расчета родительского пособия, в дальнейшем пособие будет рассчитываться на основании предшествовавших беременности 12 календарных месяцев (вступит в силу 01.09.2019).

Будет прекращена выплата по уходу за ребенком и соответствующие средства будут включены в схему родительского пособия (вступит в силу 01.09.2019).

Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде, и получать за этот период родительское пособие. Право отца на родительское пособие не зависит от его прежних трудовых отношений или типа трудового договора и родительское пособие можно будет использовать его одновременно с матерью ребенка или по отдельности (вступит в силу 01.07.2020).

Выплату родительского пособия можно приостанавливать и возобновлять по желанию родителя до достижения ребенком возраста трех лет (вступит в силу 01.07.2020).

Это первый этап изменения системы родительских отпусков и пособий. На следующем этапе планируется изменить отпуск по беременности и родам, отпуск усыновителя и детский отпуск и принципы их оплаты, а также позволить родителям еще лучше комбинировать работу с частичной нагрузкой и отпуск, отмечается в пресс-релизе министерства.