Как узнать, что ваш рейс Ryanair отменен?

Простое решение, которое внедрила занимающаяся финансирование группировка Rangewell, позволяет клиентам проверить, не отменили и их рейс. Нужно ввести номер рейса, аэропорт или дату вылета, а после этого нажать на кнопку «search» (поиск). В случае если рейс отменен, на экране появится запись об этом, сообщил Bisiness Insider.

На прошлой неделе Ryanair сообщила, что неразбериха с графиком пилотов принесла с собой отмену до 50 рейсов каждый день в течение последующих шести недель.

Руководитель предприятия Майкл О´Лири на прошлой недели признал, что они организовали настоящую неразбериху, но предприятие до сих пор не смогло решить настоящую, предполагаемую причину кризиса, которой является нехватка пилотов. На прошлой неделе Postimees писал, что фирмы-конкуренты переманивают пилотов из Ryanair к себе.

Авиакомпания начала новую кампанию, в ходе которой билеты продают по цене, начиная с пяти фунтов. Все это для того, чтобы вернуть назад разочаровавшихся клиентов.