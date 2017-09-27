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На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил мужчину в инвалидном кресле

Rus.Postimees.ee
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Мужчина в инвалидном кресле. | ФОТО: Marko Volkmar/PhanterMedia/Scanpix

Во вторник, 26 сентября, на 148-м километре шоссе Таллинн-Нарва (волость Люганузе, Ида-Вирумаа) легковой автомобиль сбил находившегося в инвалидном кресле 47-летнего мужчину.

ДТП произошло в 20:00, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

Легковой автомобиль Chrysler Sebring, которым управлял 45-летний мужчина, сбил находившегося в инвалидном кресле мужчину.

Пострадавший доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

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