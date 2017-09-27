На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль сбил мужчину в инвалидном кресле
27 сентября 2017 г., 12:29
Во вторник, 26 сентября, на 148-м километре шоссе Таллинн-Нарва (волость Люганузе, Ида-Вирумаа) легковой автомобиль сбил находившегося в инвалидном кресле 47-летнего мужчину.
ДТП произошло в 20:00, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
Легковой автомобиль Chrysler Sebring, которым управлял 45-летний мужчина, сбил находившегося в инвалидном кресле мужчину.
Пострадавший доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.