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Отпуск с изюминкой: стартовал первый в мире морской секс-круиз

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

В Венеции стартовал первый в мире эротический морской круиз Desire Cruise. Лайнер Azamara Quest отправился в путь вечером во вторник, 26 сентября. Такая информация доступна на сайте Seatracker.ru, отслеживающем движение судов в реальном времени.

Роскошный лайнер длиной 180 метров совершит путешествие по Адриатическому морю. Он будет заходить в порты Хорватии и Словении.

Завершится круиз 3 октября возвращением в Венецию. Как сообщается на сайте проекта, все билеты на Desire Cruise уже проданы. При этом тарифы колебались от 3,2 тысячи до 11 тысяч долларов за каюту, пишет lenta.ru.

В процессе путешествия для отдыхающих будут организованы эротические вечеринки и другие развлечения для взрослых. В определенных зонах на борту Azamara Quest можно будет находиться полностью обнаженным.

Ранее стало известно, что второй круиз Desire Cruise состоится в 2018 году. Лайнер выплывет 28 апреля из Барселоны и завершит свой путь 5 мая у итальянского города поблизости от Рима.

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