Правительство одобрило госбюджет на 2018 год

Это первый составленный этим правительством в полном объеме бюджет, в котором выражаются основные цели коалиции.

Реформа в сфере не облагаемых налогом доходов поднимет ставку не облагаемых налогом доходов для низко- и среднеоплачиваемых работников до 500 евро. У людей, зарабатывающих до 1200 евро, будет оставаться на 64 евро в месяц больше. Нетто-зарплаты низкооплачиваемых работников поднимутся на 15 процентов. Реформа ориентировочно сократит доходы государства на 182 млн евро.

Долгосрочную способность экономики к росту будут поощрять инвестиции в инфраструктуру. Правительство намерено инвестировать 56,7 млн евро в строительство важных инфраструктурных объектов и развитие среды проживания в Эстонии. Продолжится прокладка распределительной сети широкополосного интернета в сотрудничестве государства, местных самоуправлений и частного сектора, начнется первый этап строительства Хаапсалуской железной дороги.

В обслуживание дорог планируется инвестировать 227 млн евро.

По прогнозу, затраты на оборону составят в 2018 год 2,11 процента ВВП. В дополнение к 2 процентам ВВП, выделенным на укрепление самостоятельной обороноспособности, также будут выделены средства на необходимые для приема подразделений союзников по НАТО инвестиции и покрытие расходов рамках программы государственных оборонных инвестиций.

В рамках реформы в сфере финансирования здравоохранения в течение последующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет дополнительно выделено более 300 млн евро, в том числе 34 млн евро выделят в 2018 году.

Государство будет выплачивать за неработающих пенсионеров по старости долю медицинского страхования из социального налога, которая к 2022 году постепенно поднимется до 13 процентов средней пенсии по старости. Больничная касса будет отвечать за часть услуг здравоохранения, которые до сих пор финансировались из госбюджета.

Зарплатный фонд работников, получающих зарплаты из госбюджета, увеличится на 2,5 процента. Решения о распределении дополнительного зарплатного фонда между учреждениями и ведомствами будут приниматься в сфере ответственности каждого министерства по отдельности. Более всего — на 4,5 процента — вырастет зарплатный фонд работников сферы внутренней безопасности, в том числе полицейских, спасателей, тюремного персонала и таможенников, а также работников социального обеспечения.

Продолжится также рост зарплат учителей, на который в бюджете Министерства образования и науки выделено на 36 млн евро больше, чем в 2017 году. На рост зарплат работников культуры и работающих с молодежью тренеров выделено 10 млн евро. На рост зарплат прокуроров выделено дополнительно по 0,6 млн евро в год для обеспечения конкурентоспособности зарплат.

Согласно проекту закона о госбюджете на 2018 год, затраты и инвестиции составят 10,58 млрд евро, а поступления 10,33 млрд евро. По сравнению с 2017 годом затраты и инвестиции поднимутся на 922 млн евро (9,5 процента), а поступления на 986 млн евро (10,6 процента).

Правительство решило сократить структурный дефицит бюджета правительственного сектора наполовину по сравнению с намеченным государственной бюджетной стратегией, чтобы он достиг близкой к балансу отметки в 0,25 процента ВВП.

Согласно составленной весной государственной бюджетной стратегии на период 2018-2021, четыре главных цели правительства — увеличить население Эстонии, повысить общественные благосостояние и сплоченность, поощрить экономический рост и укрепить безопасность Эстонии.

Правительство представит бюджет Рийгикогу к началу заседания в среду.