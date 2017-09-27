Большая и дорогая: квартира в Нарве ищет любителя яркого интерьера

Для создания этой двухуровневой квартиры на улице Йоала в Нарве объединены три квартиры, расположенные на первом и втором этажах сталинского дома.

Фото: KV.EE

В квартире сделаны капитальный ремонт и перепланировка, в результате которой получилось: гостиная, кухня, три спальни, кабинет, гардеробная, тренажерный зал, три ванных, в одной из которых расположена сауна.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Что касается интерьера, то он несколько эклектичен и, видимо, отражает любовь хозяев к востоку.

Фото: KV.EE

Интересно, что покупателям предлагается беспроцентная рассрочка с нотариальным договором, но первый платеж - не менее 50 000 евро.

Много фотографий и информацию о продаже можно найти на странице KV.EE.