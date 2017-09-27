Кохтла-Ярве снова пытается продать землю молодежного лагеря «Куртна»

Предпринятая весной первая попытка найти покупателя для участка недвижимости, занимающего площадь почти 13 гектаров и находящегося на берегу озера Ряэтсма в деревне Консу Иллукаской волости, из-за отсутствия интересующихся успехом не увенчалась. На аукционе, который состоится 12 октября, стартовой ценой участка, как и весной, будут 250000 евро.

Напомним, в марте 2017 года Кохтла-Ярвеское горсобрание решило выставить на аукцион располагающийся на территории ландшафтного заповедника и проработавший почти 70 лет молодежный лагерь «Куртна», поскольку депутаты не посчитали целесообразным тратить на его благоустройство деньги из горбюджета.

Лагерь, построенный производственным объединением «Сланцехим», предшественником Viru Keemia Grupp, в конце 1950-х годов и много лет носивший имя советской партизанки Зои Космодемьянской, перешел в собственность города Кохтла-Ярве около двадцати лет назад. Еще в 2015 году летом в лагере отдыхали 980 ребятишек.

Однако здания лагеря разваливаются, также служба охраны здоровья сделала ряд предписаний, выполнение которых оказалось Кохтла-Ярве не по силам. По оценке горуправы, в благоустройство лагеря необходимо инвестировать около 1,5 миллиона евро. На земельном участке сейчас находятся 21 постройка, из них более половины закрыты для пользования из-за плохого состояния и несоответствия нормам.