Соловьев не хочет возвращать Кохтла-Ярве 210 000 евро, мэрия в раздумьях

"Евгений Соловьев попросил отсрочить предоставление официального ответа на наше обращение до конца года. Мы не видим необходимости в том, чтобы растягивать процесс, поэтому срок ответа продлевать не будем. Расцениваем письмо Соловьева как официальный отказ", - сказал правовой советник горуправы Кохтла-Ярве Вадим Вильде, добавив, что теперь в мэрии досконально изучат каждый эпизод, который был выявлен в рамках уголовного процесса, и взвесят, насколько целесообразно начинать судебный процесс.

Оппозиционный депутат городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец считает весь этот процесс бессмысленным: "Если бы горуправа серьезно хотела востребовать ущерб, то давно бы уже это сделала. На данный момент то, что мы видим - это обычная показуха, имитация деятельности - они просто тянут резину, ожидая истечения срока давности преступлений", - заявил он.

Сам Евгений Соловьев в интервью "Северному побережью" говорил, что ничего возвращать городу не собирается.