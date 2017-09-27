Вадим Штепа. Карелия: новый ГУЛАГ вместо европейской интеграции?

Эстония сегодня готовится к местным выборам. А в России они прошли еще в сентябре, когда было избрано 16 глав регионов. Любопытно отметить некоторые параллели и контрасты.

Конечно, сравнивать Эстонию со всей Россией по территории и числу населения было бы затруднительно. Поэтому возьмем для примера один российский регион – Республику Карелия, которая географически и культурно близка Эстонии. Режим в нынешней Карелии имеет некоторые характерные признаки, которые ярко демонстрируют специфику всей нынешней российской политической системы в целом.

Коренной ставленник Кремля

Во-первых, действительно свободных выборов глав регионов в нынешней России нет, несмотря на то, что страна номинально называется федерацией. С 2012 года действует такой порядок: президент назначает «временно исполняющих обязанности» губернаторов, которые в течение последующего года выставляются на выборы.

Вроде бы формально общенародные выборы есть, но фактически, учитывая мощный административный ресурс власти, побеждают на них именно президентские назначенцы. Кандидатам от оппозиции претендовать на губернаторские посты практически невозможно – для этого они должны пройти «муниципальный фильтр», собрав до 10% подписей местных депутатов. А поскольку во всех муниципалитетах доминирует партия «Единая Россия», ее депутаты, как правило, отказываются подписываться на выдвижение оппозиционных кандидатов.

В Карелии выборов главы республики не было с 2002 года. В нынешнем году они наконец состоялись, а 25 сентября в должность главы официально вступил Артур Парфенчиков, который еще в феврале был назначен Путиным «временно исполняющим обязанности» губернатора.

Весьма показательный момент – явка на сентябрьские выборы в Карелии была минимальной среди всех регионов России, в которых в этот день также проводились голосования: на избирательные участки пришло всего 29% граждан, имеющих право голоса, из них Парфенчикову отдал свои голоса 61%. То есть, как нетрудно посчитать, он был избран меньшинством населения республики, а подавляющее большинство выборы просто проигнорировало. Тем не менее, по нынешним российским законам он стал легитимным главой республики.

В чем причина столь массового недоверия жителей Карелии к выборам своего главы? Ведь, казалось бы, впервые за долгие годы они получили возможность сами его избирать, тогда как раньше единственным «избирателем» был российский президент. Видимо, жители республики прекрасно осознали заведомую предсказуемость этих выборов – реальной многопартийной конкуренции в нынешней России нет. Эти партии вообще мало чем отличаются друг от друга. Даже главный конкурент Парфенчикова на этих выборах, лидер карельского отделения партии «Справедливая Россия» Ирина Петеляева выступает безусловной сторонницей «политики президента Путина».

При этом в избирательной кампании Парфенчикова отчетливо преобладала политтехнологическая ставка на то, что он местный уроженец – в отличие от предыдущего кремлевского назначенца. Но она не обманула местных жителей. Карельский поэт и публицист Андрей Туоми иронизирует над утверждениями о «коренном Парфенчикове», который происходит из приладожской деревни Куркиёки: «Эта территория – оккупированная, аннексированная, захваченная, до 1940 года принадлежала совсем другому государству». И прослеживает аналогичное, оккупационное отношение нового губернатора к Карелии: «Его слоган “Покупай карельское!” обращен совсем не к жителям Карелии, а к состоятельным московским бизнесменам. “Покупай карельское” значит “покупай леса, озера, реки и земли”».